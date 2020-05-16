В Петербурге неизвестный выстрелил мужчине в живот

Правоохранителям поступило сообщение о стрельбе на Железноводской улице в Петербурге. На месте был обнаружен пострадавший — у него было огнестрельное ранение живота из травматического оружия.

Пострадавшего срочно госпитализировали медики в Елизаветинскую больницу, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что стреляли в гражданина Белоруссии, которому на вид 30-35 лет. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.