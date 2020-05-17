Вируслог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазине

Вирусолог, доктор медицинский наук Виктор Зуев рассказал, что после отмена карантина в российских магазинах появится еще больше людей, поэтому шанс заразиться коронавирусом от посетителей или кассиров будет гораздо выше, чем от товаров.

По словам специалиста, магазины следует посещать только в маске и перчатках, по возвращении домой нужно вымыть все купленные товары или переложить их в чистую посуду.

«Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку», — цитирует Зуева 16 мая Ura.ru.

При этом товары без упаковок эксперт настоятельно рекомендовал обрабатывать. Например, овощи и фрукты можно помыть с мылом или залить горячей водой на некоторое время.