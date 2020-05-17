ЕГЭ не собираются упрощать из-за коронавируса

Руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» рассказала, что задания ЕГЭ не планируют упрощать из-за ситуации с коронавирусом.

«В условиях четырехлетнего действия результатов ЕГЭ мы просто не имеем морального права ни облегчить, ни сделать сложнее материалы ЕГЭ», — сказала Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, у выпускников еще есть время на подготовку, поэтому нет никакой необходимости упрощать задания. Она также сообщила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет.