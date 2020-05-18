Прокуратура добилась аннулирования фиктивного брака в Кингисеппе

Кингисеппский городской суд признал брак местной жительницы и гражданина Азербайджана фиктивным. С соответствующим иском ​обратился городской прокурор.

Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки законности пребывания на территории России гражданина Азербайджана. Суд установил, что заключенный с россиянкой брак был фиктивный. Иностранец хотел получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты, а после – гражданство.

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Решение суда еще не вступило в законную силу и находится на контроле городской прокуратуры.