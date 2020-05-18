В Ленобласти за сутки от коронавируса выздоровели 43 человека

Всего в Ленобласти за время пандемии от коронавируса вылечились 697 человек.

Ленобласть продолжает показывать положительную динамику. За последние сутки в регионе выздоровели 43 человека. Наибольший прирост выздоровевших наблюдается в Выборгском районе – 11 человек, восемь из них в Рощино. В Киришском районе вылечились 10 человек, девять из них в Киришах и один — в деревне Солоницы.

В Гатчинском районе выздоровели пять жителей, в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском районах — по три человека, в Бокситогорском, Волосовском, Ломоносовском, Лодейнопольском и Тосненском районах — по одному.

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Напомним, в Ленобласти за последние сутки 70 новых случаев коронавируса, общее число заболевших — 2052 человека.