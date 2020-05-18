Владелица конюшни в Гатчинском районе просит помощи в спасении лошади

Жительница Гатчинского района Светлана Васильевская, владелицы конюшни “Графская усадьба” пытается спасти молодую лошадь от бойни.

Информация о помощи появилась на ее странице во “ВКонтакте”. Она собирает деньги, чтобы выкупить молодую донскую кобылу с бойни. В общей сложности, необходимо около 100 тысяч рублей: 85 тысяч за саму лошадь и 22 тысячи за транспортировку животного.

«На бойню к мяснику попала молодая донская кобыла. В любой день ее судьба может стать колбасой. <…> Донская порода — это золото Донских степей, гордость и достояние нашей страны. Девочка здорова, но очень напугана», — пишет Светлана.

Сейчас за кобылу внесен залог, но это лишь дает отсрочку на 10 дней, чтобы собрать полную сумму для выкупа.

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