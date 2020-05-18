Участники «Молодежки ОНФ» доставили партию СИЗ во Всеволожскую больницу

Участники команды «Молодежка ОНФ» доставили партию средств индивидуальной защиты — порядка 1 тыс. перчаток, 180 костюмов и 100 респираторов — во Всеволожскую больницу.
Участие также приняли волонтеры-медики. Медицинское учреждение получило 9 коробок со средствами индивидуальной защиты для врачей отделений скорой помощи. Поддержка оказана в рамках всероссийской акции #МыВместе.
Волонтеры «Молодежки» помогают врачам на протяжении всего периода пандемии. Помощь организована в нескольких направлениях. Это участие в перепрофилировании больниц для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Группы оперативного реагирования общей численностью около тысячи человек сформированы в 69 регионах.
Команда проводит челлендж «Довези врача», чем помогает медикам добираться до работы или вернуться домой после смены. Всего совершено более 3 тыс. выездов.
Совместно с предпринимателями и спонсорами волонтеры «Молодежки ОНФ» доставляют медработникам бесплатные горячие обеды, питьевую воду и обеспечивают врачей средствами индивидуальной защиты.
Фельдшер скорой помощи Всеволожской больницы Александра Жукова поблагодарила волонтеров.
Волонтеры разгружали коробки со средствами защиты ночью, как только прибыл поезд. На утро добровольцы доставили партию в больницу.