Участники «Молодежки ОНФ» доставили партию СИЗ во Всеволожскую больницу

Участники команды «Молодежка ОНФ» доставили партию средств индивидуальной защиты — порядка 1 тыс. перчаток, 180 костюмов и 100 респираторов — во Всеволожскую больницу.

Участие также приняли волонтеры-медики. Медицинское учреждение получило 9 коробок со средствами индивидуальной защиты для врачей отделений скорой помощи. Поддержка оказана в рамках всероссийской акции #МыВместе.

Волонтеры «Молодежки» помогают врачам на протяжении всего периода пандемии. Помощь организована в нескольких направлениях. Это участие в перепрофилировании больниц для приема пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Группы оперативного реагирования общей численностью около тысячи человек сформированы в 69 регионах.

Команда проводит челлендж «Довези врача», чем помогает медикам добираться до работы или вернуться домой после смены. Всего совершено более 3 тыс. выездов.

Совместно с предпринимателями и спонсорами волонтеры «Молодежки ОНФ» доставляют медработникам бесплатные горячие обеды, питьевую воду и обеспечивают врачей средствами индивидуальной защиты.

Фельдшер скорой помощи Всеволожской больницы Александра Жукова поблагодарила волонтеров.

«Спасибо большое «Молодежке ОНФ» и волонтерам-медикам! В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Поэтому для нашего отделения скорой помощи такая помощь очень своевременна», — поделилась Александра Жукова.

Волонтеры разгружали коробки со средствами защиты ночью, как только прибыл поезд. На утро добровольцы доставили партию в больницу.