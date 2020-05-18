Во Всеволожском районе возле газопровода нашли 166 мин времен ВОВ

Найденные мины находились в состоянии сильной коррозии.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, опасные находки военнослужащие обнаружили во время инженерной разведки во Всеволожском районе. 166 снарядов времен Великой Отечественной войны были найдены у газопровода, они находились в состоянии сильной коррозии.

120-мм мины на специально оборудованных автомобилях вывезли на полигон и уничтожили.

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Отмечается, что первоначально на мину наткнулся местный житель, а после военные нашли оставшиеся.