Во Всеволожском районе возле газопровода нашли 166 мин времен ВОВ

Найденные мины находились в состоянии сильной коррозии.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, опасные находки военнослужащие обнаружили во время инженерной разведки во Всеволожском районе. 166 снарядов времен Великой Отечественной войны были найдены у газопровода, они находились в состоянии сильной коррозии.
120-мм мины на специально оборудованных автомобилях вывезли на полигон и уничтожили.
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28.04.2020 422
Отмечается, что первоначально на мину наткнулся местный житель, а после военные нашли оставшиеся.