Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 19 мая

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 4,8 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 320 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 1,9 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 278188 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 255368 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 1 550 294 заболевших.

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В России, по состоянию на утро 19 мая, число заразившихся коронавирусом составляло 290678 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.