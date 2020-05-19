За состоянием зараженных коронавирусом в Сосновом Бору проследят камеры

Врачи-инфекционисты, терапевты и реаниматологи могут постоянно контролировать состояние пациентов с коронавирусом в Сосновом Бору.

Сообщается, что заболевших транспортировали в новое отделение, где предусмотрено все необходимое, в том числе палаты интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. Первый этаж здания оборудован в зону отдыха для персонала, а пациенты размещены на втором и третьем этажах.

Ранее глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк сообщила, что 471 человек переносит коронавирус в тяжелой и среднетяжелой формах. При этом в легкой форме переносят заболевание 611 жителей, а 749 человек не имеет клинических проявлений.