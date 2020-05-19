В Выборге обокрали квартиру директора морского агентства  

В полицию Выборгского района обратилась 35-летняя директор морского агентства. В принадлежащей ей квартире в доме на улице Травяной в Выборге побывал вор.

Чтобы проникнуть в апартаменты, злоумышленник отжал входную дверь. Его добычей стали ювелирные изделия, часы с эмблемой Mercedes-Benz и 40 000 рублей. Общая сумма ущерба хозяйки квартиры – более 600 000 рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.