В Выборге обокрали квартиру директора морского агентства  

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района обратилась 35-летняя директор морского агентства. В принадлежащей ей квартире в доме на улице Травяной в Выборге побывал вор.

Чтобы проникнуть в апартаменты, злоумышленник отжал входную дверь. Его добычей стали ювелирные изделия, часы с эмблемой Mercedes-Benz и 40 000 рублей. Общая сумма ущерба хозяйки квартиры – более 600 000 рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело.

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19.05.2020 34