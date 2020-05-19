Мужчина с сайта знакомств обчистил квартиру жительницы Мурино

Жительница Мурино пригласила нового знакомого в свою квартиру — он покинул ее с деньгами и драгоценностями.
18 мая в полицию Всеволожского района обратилась 43-летняя безработная гражданка Белоруссии. Она заявила, что ее квартиру на улице Шувалова в Мурино обокрали. Перед этим она принимала нового знакомого, с которым переписывалась на сайте знакомств без обязательств.
После его визита она не нашла золотой кулон на цепочке и черный клатч, в котором лежали 800 рублей, банковские карты, документы женщины и ее 16-летнего сына.
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19.05.2020 133
Полиция разыскивает преступника.