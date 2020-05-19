В Петербурге юрист выпил с незнакомцем и лишился 4 млн рублей

Вчера днем, 18 мая, в петербургскую полицию обратился 37-летний арбитражный управляющий. Он сообщил о краже ноутбука и 4 млн рублей.

По словам потерпевшего, накануне днем он выпивал в своей квартире с незнакомым мужчиной, после чего обнаружил пропажу ноутбука и двух мобильных телефонов, сообщают «Невские новости».

Спустя три дня ему пришло сообщение от «Сбербанка», в котором говорилось о списании 4 млн рублей с расчетного счета фирмы, где работает потерпевший.

Юрист не запомнил приметы неизвестного собутыльника. На месте происшествия следователи изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Было возбуждено уголовное дело.