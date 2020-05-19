Как ранее сообщал ivbg.ru, 18 мая в полицию сообщили о найденном теле 14-летней девочки в бесхозном гараже на улице Победы в Кировске.

По предварительным данным, в гараже на улице Победы развлекалась группа подростков. Молодые люди выпивали алкогольные напитки, после – решили остаться на ночь.

Одна из компании – 14-летняя девочка – пошла спать, но перестала дышать во сне. Помещение, в котором она спала, отапливалось металлической печью без дымохода, в результате чего школьница задохнулась угарным газом.