В Ленобласти гречка подорожала на 21%

Рост стоимости гречневой крупы в Ленобласти превысил показатели Петербурга, об этом свидетельствуют данные Росстата.

По итогам четырех месяцев 2020 года грека в магазинах Ленобласти в среднем стоила 89 рублей 83 копейки за килограмм, что на 21,2% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. В Петербурге гречка стоила дороже — 96 рублей 22 копейки, но цена увеличилась на 19,4%.

Отмечается, что в Ленобласти цена выросла и на другие крупы — манка на 5,8% до 55 рублей 72 копеек, овсянка — на 1,4% до 35 рублей 7 копеек за килограмм.

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В среднем по России стоимость гречки увеличилась на 22,6% до 78 рублей 81 копейки.