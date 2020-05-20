Совфед одобрил закон о переносе выборов губернаторов в случае ЧС и голосовании по почте

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, разрешающий при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.

Также документ позволяет голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.

Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России».

С использованием Госуслуг может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества необходимых подписей.

Как сообщил ранее один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин, возможность проголосовать дистанционно не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.

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Также закон ужесточает подписной фильтр на выборах в региональные парламенты. Сейчас для отказа в регистрации кандидата избиркомам необходимо выявить в подписях более 10% брака, поправки же предлагают снизить это число до 5%.