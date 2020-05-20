Смерть 24-летнего военнослужащего в Луге могла наступить в результате самоубийства

Как ранее сообщал ivbg.ru, 19 мая около 20:00 в полицию Лужского района сообщили о трупе 24-летнего военнослужащего-контрактника в частном доме в микрорайоне Городок города Луги.

Тело находилось в петле. Молодой человек был уроженцем Тюменской области и служил в артиллерийской части под Лугой в звании ефрейтора. Известно, что с 15 мая военнослужащий находился в отпуске.

Командование Лужского гарнизона сообщило, что предварительной версией причины смерти молодого человека является самоубийство. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.