В Ропше за наркоторговлю задержан бывший промоутер бойца Емельяненко

В поселке Ропша Ломоносовского района Ленобласти за наркоторговлю задержан Олег Раевский – бывший промоутер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Олег Раевский объявлен в федеральный розыск 20 марта. В августе 2019 года Приморский райсуд приостановил рассмотрение его уголовного дела в связи с бегством обвиняемого.

Обвинение – по ч. 4 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств или их аналогов). Возможное наказание – от 10 до 20 лет лишения свободы.