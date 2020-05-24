Захватчиком московского отделения «Альфа-банка» оказался грузчик из Петербурга — СМИ

Вчера, 23 мая, мужчина захватил офис «Альфа-банка» в Москве — он угрожал взорвать учреждение. Установлена личность злоумышленника.

По предварительной информации, Алексей приехал в Петербург из Нижневартовска и отучился в Институте бизнеса и права. С работой не получилось, поэтому он уехал в Сочи. Там также не получилось, поэтому он вернулся в Петербург с котенком на руках, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Санкт-Петербурге он устроился грузчиком, занимался мелкими кражами в магазинах, пока не получил штраф в 1,4 тыс. рублей за кражу спортивного костюма.Позже он оказался в Москве.

Задержанный признал вину и пояснил, что он пришел в банк с целью «узнать правду».