800 тысяч доз вакцины от бешенства будет в этом году разложено в Ленобласти

Результат программы вакцинации сельскохозяйственных, домашних и диких плотоядных животных — это 30 лет благополучной обстановки по заболеванию бешенством в Ленобласти

«В условиях, когда на соседних территориях однозначно напряжённое положение, мы не должны расслабляться. Необходимо продолжить контролировать ситуацию вместе с садоводческими товариществами, ЖКХ, управляющими компаниями, защитниками животных, охотниками и ветеринарной службой», — такое поручение дал Александр Дрозденко в главам администраций районов.

Начиная с 2010 года специалисты государственной ветеринарной службы Ленобласти проводят раскладку приманок с вакциной для диких плотоядных вдоль границ области на территориях буферных зон шириной до 45 километров, а также вокруг полигонов твердых бытовых отходов.

Напомним, что в прошлом году в Ленобласти были открыты ветеринарные станции в Кингисеппе, Новоселье и Всеволожском районе. В систему государственной ветпомощи входят ветеринарные станции, клиники и аптеки, работает около 1000 ветеринарных специалистов.