Рецидивист из Выборга изнасиловал девушку, ворвавшись за ней в квартиру

Девушка зашла в свою квартиру в Петербурге, а насильник проскочил следом. Мужчина задержан.

23 мая девушка вернулась в свою квартиру на Среднеохтинском проспекте в Петербурге, следом за ней в жилье проник мужчина. Он изнасиловал ее и сбежал. Об этом пишут “Невские новости”.

25 мая полиция задержала подозреваемого, им оказался уроженец Мурманской области 1985 года рождения, на данный момент он проживает в Выборге. Мужчина уже неоднократно сидел в тюрьме за кражи, драку и разбой.

Его причастность к преступлению установили по отпечаткам пальцев. Мужчину поместили в изолятор.