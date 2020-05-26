Жителей Ленобласти поэтапно избавляют от необходимости предоставлять Форму 9

Речь идет о проекте «Поквартирная карта Ленобласти», в рамках которого проходит оцифровка данных о зарегистрированных жильцах в домах и квартирах
Как отметил в ходе совещания органов исполнительной власти региона глава Ленобласти Александр Дрозденко, цифровой формат даст сразу несколько преимуществ: единую базу данных, отказ от бумажных справок и доступность данных при получении госуслуг.
На сегодня уже отсканирована 473231 карточка. Активнее всего работа идет в Волосовском, Волховском, Гатчинском, Киришском, Кингисеппском, Лужском, Приозерском, Тихвинском районах, неактивно — во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Подпорожском и Тосненском. При этом новые карточки в бумажном виде уже не оформляются, только в цифровом формате.
Работу производит Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ). После оцифровки информация о жильцах: ФИО, паспортные данные, дата регистрации и прочее, можно будет получить в электронном виде, без личного посещения паспортного стола.