Жителей Ленобласти поэтапно избавляют от необходимости предоставлять Форму 9

Речь идет о проекте «Поквартирная карта Ленобласти», в рамках которого проходит оцифровка данных о зарегистрированных жильцах в домах и квартирах

Как отметил в ходе совещания органов исполнительной власти региона глава Ленобласти Александр Дрозденко, цифровой формат даст сразу несколько преимуществ: единую базу данных, отказ от бумажных справок и доступность данных при получении госуслуг.

«Мы должны иметь объективную информацию о том, кто живет на территории области. Но сегодня поквартирный учет ведется разными компаниями в бумажном виде, и у нас нет гарантий актуальности и подлинности этих сведений», — сказал Александр Дрозденко.

На сегодня уже отсканирована 473231 карточка. Активнее всего работа идет в Волосовском, Волховском, Гатчинском, Киришском, Кингисеппском, Лужском, Приозерском, Тихвинском районах, неактивно — во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Подпорожском и Тосненском. При этом новые карточки в бумажном виде уже не оформляются, только в цифровом формате.

Работу производит Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области (ЕИРЦ). После оцифровки информация о жильцах: ФИО, паспортные данные, дата регистрации и прочее, можно будет получить в электронном виде, без личного посещения паспортного стола.