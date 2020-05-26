Суд Санкт-Петербурга отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда об аресте обвиняемого в убийстве аспирантки историка Олега Соколова до 24 сентября этого года, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения, жалобу без удовлетворения. Соколов остаётся в СИЗО пока по 23.09.2020», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы.

В своей жалобе защита указывала, что просит изменить меру пресечения Соколову на домашний арест ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса COVID-19, а также невозможности посещения СИЗО 84-летними родителями обвиняемого.

Ранее сообщалось, что первое судебное заседание по рассмотрению дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко перенесено на 9 июля.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки: он пытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.

Вам будет интересно Суд продлил на полгода арест историка Соколова Суд Петербурга продлил арест Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, до 23 сентября. Защита просила отпустить Соколова на домашний... 27.03.2020 400

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде по избранию меры пресечения Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.