Товарный поезд насмерть сбил жителя Ефимовского

25 мая около 11:00 на ж/д станции «Подборовье» в Бокситогорском районе Ленобласти товарный поезд сбил 39-летнего жителя Ефимовского.

Мужчина шел вдоль железнодорожных путей, но в рамках габаритов поезда. Машинист подал звуковой сигнал, который был полностью проигнорирован. В результате локомотив задел мужчину, который получил открытую черепно-мозговую травму и умер в машине скорой помощи.