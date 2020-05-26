Товарный поезд насмерть сбил жителя Ефимовского

25 мая около 11:00 на ж/д станции «Подборовье» в Бокситогорском районе Ленобласти товарный поезд сбил 39-летнего жителя Ефимовского.
Мужчина шел вдоль железнодорожных путей, но в рамках габаритов поезда. Машинист подал звуковой сигнал, который был полностью проигнорирован. В результате локомотив задел мужчину, который получил открытую черепно-мозговую травму и умер в машине скорой помощи.
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26.05.2020 268