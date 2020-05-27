У жителя Отрадного обгорела спина на пожаре

Пожар охватил 48 квадратных метров частного дома, расположенного на Международном проспекте в Отрадном Кировского района Ленобласти.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 27 мая в 03:44. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 04:17 – менее чем за час.
На пожаре ожоги спины получил мужчина. Его госпитализировали в больницу Шлиссельбурга.
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