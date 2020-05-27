Стали известны подробности ДТП в Лужском районе, в котором пострадали двое детей

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает ОГИБДД по Лужскому район, водитель иномарки «Opel» не справился с управление и въехал в электроопору на шестом километре трассы «Бор — Наволок — Югостицы».
В результате аварии пострадали четыре человека: водитель 1981 года рождения, 32-летняя женщина, а также девочка 11 лет и мальчик 10 лет. Их доставили в Лужскую ЦРБ с различными травмами.
Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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27.05.2020 129