Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Утвержденные санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России будут действовать до 1 января 2021 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, на территории страны будет регулярно проводится мониторинг заболеваемости, эпидемиологическая диагностика, исследования иммунитета у переболевших коронавирусом или лиц, которые находятся в группе риска. Также говорится о гигиеническом воспитании граждан.

В правилах также объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания. В первую очередь тесты делают лицам с симптомами ОРЗ, прибывшими в Россию, а также контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.