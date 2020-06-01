Летний отдых, услуги ЖКХ, долги бизнеса: что изменится в России с 1 июня

Россия поэтапно снимает коронавирусные ограничения, в связи с этим в июне частично возобновляется туризм. Тем временем с наступлением лета могут перестать действовать моратории на взыскание долгов с бизнеса и начисление пени за услуги ЖКХ.

Летний отдых

Россия открывает туристический сезон с 1 июня, однако он пройдет в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. В связи с этим правительство разрешило работать санаториям с медицинской лицензий, в некоторых регионах при этом, вероятно, будут открыты апарт-отели и отели с коттеджным размещением.

Тем временем Ростуризм прорабатывает другие возможности отдохнуть, основываясь на текущей эпидемиологической ситуации в стране. Ведомство активно работает над новыми направлениями поездок по России — автомобильные, железнодорожные и даже чартерные маршруты.

Детским отдыхом могут заниматься только те организации, которые попали в специальный госреестр. Для этого им нужно пройти необходимые проверки, получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию на медицинскую деятельность. После 1 июня не внесенные в реестр организации не смогут оказывать данные услуги.

Бизнесу напомнят о долгах

В случае, если до 1 июня не продлят мораторий, Федеральная налоговая служба начнет снова взыскивать долги с юридический лиц и индивидуальных предпринимателей. Запрет на взыскание задолженностей действует до 31 мая включительно — его ввели с целью поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, повлекшей за собой ограничительные меры. Большинство предприятий вынуждены были приостановить работу.

Тарифы ЖКХ вырастут

По России с 1 июня ожидается рост тарифов на коммунальные услуги на 4%. В 2019 году их индексация проходила в два этапа — в январе и июле. В 2020 году она пройдет во втором полугодии. Сейчас в России действует мораторий на начисление и взыскание пени за неоплаченные коммунальные услуги. Потребителей также запрещено отключать от поставок газа, тепла, воды и электроэнергии за неуплату.

Пособия по безработице

Пособия по безработице могут пересчитать. Это обусловлено тем, что Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать сведения в нескольких ведомствах: Единый госреестр записей актов гражданского состояния, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная налоговая служба. На основании полученных данных обратившемуся оформляют статус безработного.

Центры занятости будут запрашивать сведения онлайн, в связи с чем скорость ответа ведомств сокращается до пяти рабочих дней. Если между полученной информацией и сведениями, указанными гражданами в электронном заявлении, будут выявлены противоречия, возможен перерасчет даже ранее назначенного пособия.

Помощь семьям с детьми

Власти с 1 июня начинают выплачивать материальную помощь семьям с детьми. На детей в возрасте до 3 лет предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь. Для детей в возрасте от 3 до 16 лет предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

На сайте госуслуг создан специальный раздел, где можно подать электронное заявление на выплату на детей с 3 до 16 лет. За выплатой на ребенка до 3 лет также можно обратиться в ПФР.

Банковский роуминг

С 14 июня российские банки не смогут брать комиссию за перевод денег с карты на карту внутри самого банка, если это объясняется тем, что карта выдана в другом регионе.

Благодаря нововведению россияне будут обеспечены свободным перемещением денежный средств на финансовом рынке РФ. В связи с этим также ожидается популяризация безналичных платежей.

Сейчас, чтобы отправить деньги в другой регион внутри одного банка, человек должен заплатить кредитной организации комиссионные. Они составляет обычно 1-1,5% от переводимой суммы.