Более 30 млн рублей получили безработные и самозанятые в Ленобласти

Региональные выплаты получили 5345 безработных жителей Ленобласти и 607 самозанятых. Общая сумма выплат составила 30 млн 986 тысяч рублей.

Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда Ленобласти направила в Центр соцзащиты населения сведения по 1459 безработным гражданам, имеющим 2180 несовершеннолетних детей. Также сформированы списки для назначения единовременной выплаты на 353 ребенка 233 самозанятых.

На 27 мая в регионе в качестве ищущих работу зарегистрированы 24 тысячи человек, 18,4 тысяч из них получили официальный статус безработного. С начала мая были трудоустроены 371 человека.

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Напомним, что безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 12130 рублей. Тем, кто потерял работу после 30 марта регион доплачивает 5000 рублей не более трех месяцев. Для самозанятых предусмотрена единовременная выплата в размере 7000 рублей.

Также безработные и временно неработающие жители региона могут принят участие в общественных работах. Оплата таких работ будет составлять 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ).Чтобы записаться, необходимо обратиться в районные Центры занятости населения.