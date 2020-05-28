Роспотребнадзор разрешил матчи чемпионата России по футболу со зрителями

При условии заполняемости трибун на 10% матчи чемпионата России по футболу могут пройти в присутствии зрителей. Роспотребнадзор уже согласовал такую возможность.

Отмечается, что персонал, игроки и судьи будут проходить регулярную диагностику. Также предусмотрены усиленные гигиенические меры, регулярная дезинфекция, соблюдение дистанции между игроками и персоналом. Все будут проходить правильный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей.

Среди нововведений также оказалось зонирование стадиона, социальное дистанцирование при приветствии гостевого клуба, ежедневный медицинский осмотр, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский футбольный союз.

Самое большое количество болельщиков сможет прийти на матчи петербургского «Зенита». Вместимость стадиона «сине-бело-голубых», согласно данным на официальном сайте РПЛ, составляет 67 800 зрителей, соответственно на трибунах может находиться 6780 человек. По 4500 болельщиков смогут посетить домашние матчи казанского «Рубина», «Тамбова» (игры проводит на стадионе в Нижнем Новгороде), «Ростова» (Ростов-на-Дону) и самарских «Крыльев Советов», сообщает РИА Новости.