Две легковушки и грузовик попали в аварию на КАД — видео

Авария произошла вечером 28 мая на 77 километре внутреннего кольца в Красносельском районе Северной столицы.

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По информации дорожной полиции, водитель грузового автомобиля по неизвестной причине сделал резкий поворот в результате, которого зацепил проезжающую рядом легковушку. От удара легковой автомобиль отбросило в сторону, и он столкнулся с Volkswagen.

Информация о пострадавших не поступала.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.