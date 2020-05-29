В Киришском районе мошенники оставили пенсионера без 29 тысяч рублей

Предприимчивые мошенники продали пенсионеру «уничтожитель» вирусов.

По информации правоохранительных органов, двое мужчин пришли к пожилому жителю посёлка Оломна Киришского района. Мошенники убедили мужчину купить у них два «уничтожителя» вирусов, которые на практике оказались обычными озонаторами.

Сумма общего ущерба составила 29,6 тыс. рублей.

Вам будет интересно Мошенник оставил пенсионерку из Светогорска без 26 тысяч рублей Вчера, 23 мая, в результате кражи денег с банковской карты 74-летней пенсионерки из Светогорска возбуждено уголовное дело. Ранее женщне написала знакомая... 24.05.2020 247

Также в ведомстве отметили, что мошенники действовали в разных районах Ленобласти и жертв может быть больше. Сейчас следователи устанавливают, кто ещё мог быть обманутым.