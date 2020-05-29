В Киришском районе мошенники оставили пенсионера без 29 тысяч рублей

Предприимчивые мошенники продали пенсионеру «уничтожитель» вирусов.
По информации правоохранительных органов, двое мужчин пришли к пожилому жителю посёлка Оломна Киришского района. Мошенники убедили мужчину купить у них два «уничтожителя» вирусов, которые на практике оказались обычными озонаторами.
Сумма общего ущерба составила 29,6 тыс. рублей.
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24.05.2020 247
Также в ведомстве отметили, что мошенники действовали в разных районах Ленобласти и жертв может быть больше. Сейчас следователи устанавливают, кто ещё мог быть обманутым.