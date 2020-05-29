Теплая и ясная погода, ожидается в Ленобласти в пятницу

Майское солнышко порадует жителей Ленобласти в последнюю пятницу весны.

Согласно сообщениям синоптиков 29 мая на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается температура наружного воздуха на уровне от +9 до +18 градусов тепла, местами и у водоёмов до +14 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.

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Также синоптики сообщают, что на территории Ленобласти ожидается ясная погода, а местами возможно облачно с прояснениями.