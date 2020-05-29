Фото: девушка обмотала голое тело лентой и призвала Смольный открыть салоны красоты

Предпринимательница из Петербурга обмотала тело красно-белой сигнальной лентой и устроила одиночный пикет с призывом на плакате «открыть салоны красоты». Перфоманс был адресован Смольному и организован недалеко от него, на набережной Невы, 27 мая.

Петербурженка выступила от имени городского малого бизнеса, который хотел бы вернуться к работе при соблюдении правил и ограничений, не допускающих распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В Ленобласти салоны красоты работают во всех трех эпидемиологических зонах – «красной», «желтой» и «зеленой». Правила работы бизнеса зависят от конкретной зоны.