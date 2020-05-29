Без осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Ленобласти 30 мая

Автор: Гузель Галимова
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По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 30 мая в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, суббота в регионе пройдет без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 гр., местами 0…+2 гр., днем столбики термометров покажут +16…+21 гр.

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12.05.2020 795