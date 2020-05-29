30 мая в шести районах Ленобласти временно отключат свет

Из-за плановых работ ПАО “Ленэнерго” 30 мая будет приостановлена подача электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ленобласти.
Света не будет в следующих населенных пунктах:
Лужский район, с 09.00 до 17.00:
- Перечицы, Зачеренье, СНТ Луга, Баньково, Гобжицы, Б. Замошье, Сяберо, Жилое Горнешно, ГЭС 1, Задубье, Скреблово.
Волосовский район, с 09.00 до 17.00:
- Аракюль, Курск, Прологи Красные.
Сланцевский район, с 09.00 до 17.00:
- Усадище, Буряжки.
Выборгский район:
- с 09.00 до 17.00: п. Победа, п. Кирилловское;
- с 09.00 до 16.00: п.Гончарово, п.Красный Сокол, п.Бородинское, Рощино.
Всеволожский район, с 10.00 до 16.00:
- Углово.
Гатчинский район, с 09.00 до 17.00:
- с. Рождествено.