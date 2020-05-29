В Выборгском районе обрабатывают земли от борщевика

В Выборгском районе в текущем году планируют обработать 185 га земель сельскохозяйственного назначения и 90 га земель поселений от борщевика.
Как сообщает пресс-служба районной администрации, выборгские производители сельскохозяйственных товаров СПК «Поляны» и ООО «Сельхозпредприятие «Смена» заключили соглашения с областным комитетом по АПК на получение субсидий. Они освободят от борщевика 60 га земли.
Для аграриев в этом году предусмотрены субсидии на 340 тысяч рублей. За счет этих средств будут возмещены затраты на искоренение борщевика.
«Граждане, которые хотят, чтобы на территории их муниципального образования велась работа по борьбе с борщевиком Сосновского, могут обратиться в местную администрацию для включения поселения в программу», — рассказала руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко.