В Выборгском районе обрабатывают земли от борщевика

В Выборгском районе в текущем году планируют обработать 185 га земель сельскохозяйственного назначения и 90 га земель поселений от борщевика.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, выборгские производители сельскохозяйственных товаров СПК «Поляны» и ООО «Сельхозпредприятие «Смена» заключили соглашения с областным комитетом по АПК на получение субсидий. Они освободят от борщевика 60 га земли.

Для аграриев в этом году предусмотрены субсидии на 340 тысяч рублей. За счет этих средств будут возмещены затраты на искоренение борщевика.