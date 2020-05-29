Профицит бюджета Ленобласти за 1 квартал 2020 года составил 5,7 млрд рублей

В 1 квартале бюджет Ленинградской области получил 35,3 млрд рублей, израсходовано при этом 29,6 млрд. Отмечается рост налоговых и неналоговых поступлений, в том числе за счет крупных региональных компаний.

Пресс-служба администрации Ленобласти сообщает, что бюджет исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами), который составил 5,7 млрд рублей. Так, поступления в бюджет за первый квартал составили 32,8 млрд рублей и выросли на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительная часть этой суммы сложилась из налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций и акцизов.

Рост поступлений налога на прибыль организаций обеспечили ПАО «Сургутнефтегаз» и АО «Атомный энергопромышленный комплекс». Крупнейшими плательщиками налога на имущество организаций в 1 квартале текущего года стали ПАО «Газпром», филиал «Ленинградская атомная станция» АО «Концерн Росэнергоатом», ОАО «Российский железные дороги», ООО «Транснефть-Балтика» и ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», доля которых в общем объеме поступлений составила 66,6%.

На реализацию государственных программ в сфере образования, здравоохранения и социальной поддержки отдельных категорий граждан выделено 3,4 млрд рублей. Всего расходы бюджета за первый квартал увеличились на 4,2 млрд рублей. На борьбу с коронавирусом в бюджете Ленобласти на сегодняшний день заложено 1,9 млрд рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что Ленинградская область вошла в топ-10 лидеров России по социальной ориентированности бюджетов. Так, средства расходуются на обеспечение благосостояния честно работающих граждан и достойное социальное обеспечение нетрудоспособным, престарелым, инвалидам, женщинам в отпусках по беременности и пр.