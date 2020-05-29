В Петербурге следующий этап смягчения ограничений коснется торговли

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что открытие парков намечено скорее на третий этап послаблений коронавирусных ограничений, чем на второй.

«Следующим шагом, если мы направление на снижение заболевания сохраним, что мы будем разрешать, это уличный спорт. На втором этапе планируем ряд послаблений с открытием торговли, с открытием целого ряда организаций, парки это, скорее, не второй, а третий этап», — рассказал чиновник.

Это объясняется невозможностью ограничить контакты людей друг с другом на детских площадках и тем, что парки станут местом скопления большого количества людей. Это может повлечь новые вспышки коронавируса.

В Петербурге за все время эпидемии коронавируса заболевание подтверждено у 15,2 тыс. человек. Вылечились при этом 5,1 тыс. человек, умерли — 178. Город находится на третьем месте среди субъектов России по количеству зараженных после Москвы и Подмосковья.