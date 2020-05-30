В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 55 человек

Согласно данным оперативного штаба на 30 мая, за последние сутки в Ленинградской области коронавирус подтвердился у 55 человек, в Петербурге — у 365.

Всего за сутки в России коронавирус выявили у 8 952 человек. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. За указанный период зафиксирован 181 летальный исход, полностью выздоровело 8 212 человек.

На сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленинградской области с 1 июня вводится ряд послаблений в части образования, здравоохранения, сферах услуг и торговли. Однако плановую госпитализацию будут проводить только в случае, если у пациента есть социально значимые заболевания или в случае, если при отсрочке медпомощи может ухудшиться его состояние.