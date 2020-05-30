В Марьино автомобиль сбил двух пешеходов и скрылся, один погиб

Сегодня ночью, 30 мая, в деревне Марьино в Канатном переулке у завода «Техноэксим» произошла авария. Автомобиль сбил двоих пешеходов.

В результате один пострадавший скончался на месте от полученных травм, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Обоим было на вид 25-30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, авария произошла около 1:05 мск. Сейчас устанавливаются личности погибшего и пострадавшего, а также ведется розыск предполагаемого злоумышленника.