Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что обратившиеся за помощью к государству артисты поступили правильно. Он напомнил, что лично платит налоги как индивидуальный предприниматель.

«Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо», — пояснил продюсер.

Он отметил, что уплата налогов артистам позволяет обратиться за помощью к государству

«И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — заявил Пригожин.

Также он предложил создать фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях.

Кроме того, Пригожин возмутился тренду обсуждать чужой доход, назвав это «цирком-шапито».