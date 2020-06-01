Хакеры, подозреваемые в краже топлива на 2 млн руб, задержаны в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали хакеров, подозреваемых в краже топлива на 2 миллиона рублей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

«Задержаны злоумышленники, которые используя вредоносное программное обеспечение, бесплатно заправлялись топливом на различных автозаправочных станциях. Ущерб превысил 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее судимый петербуржец использовал программу, позволяющую дестабилизировать работу серверов на автозаправочных станциях.

«Используемая вредоносная программа позволяла злоумышленнику сразу после заправки любого количества топлива автоматически производить возврат денежных средств обратно себе на банковскую карту», — говорится в сообщении.

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Знакомый подозреваемого работал водителем «Газели», куда заправляли похищенное топливо. Злоумышленники объехали более 417 заправок на 15 автозаправочных комплексах. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».