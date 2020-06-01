Городская баня в Луге откроется в июле после ремонта

Во время пандемии городскую баню в Луге решили отремонтировать. Одно из отделений откроется уже в первых числах июля.

В ходе “прямой линии” с губернатором Ленобласти жительница Луги поинтересовалась, когда откроется городская баня. Александр Дрозденко отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе стабильная, поэтому здание можно открывать. Но при условии, что ее будут посещать только местные жители.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев пояснил, что во время пандемии баню решили отремонтировать. В начале июля откроется одно из отделений, а все здание планируется отремонтировать к осени.