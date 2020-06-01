Семьи, которые по тем или иным причинам не успели получить сухие пайки на детей в школах, получат их в июне.

В ходе “прямой линии” до губернатора Ленобласти дозвонилась жительница Тихвина. Она рассказал, что мужу не выплатили зарплату и семья оказалась в трудной ситуации, при этом они не успели обратиться за помощью в получении сухпайка.

Александр Дрозденко пообещал решить эту проблему.