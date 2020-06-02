В Кингисеппе обнаружили гараж с более 12 кг амфетамина

Владелец наркотиков был арестован сотрудниками полиции.

По информации пресс-службы МВД по Ленобласти, у задержанного дилера в гараже были обнаружены свёртки с амфетамином весом более 12 кг.

Отмечается, что мужчина сбывал наркотик на территории района и города. Его предполагаемые подельники тоже были найдены. Двум мужчинам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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В настоящее время ведётся работа по установлению происхождения и предназначения изъятого порошка.