В десятках населенных пунктов на территории восьми районов Ленобласти 3 июня отключат подачу электроэнергии. Причина – плановые работы по техническому обслуживанию на электросетевых объектах.

Бокситогорский район – с 06:30 до 17:00.

Новинка, Василево, Великий Двор, Миницкое, Ленинградский шлюз, Поток, Новли, Лукинская, Бережок, Утликово, Мыза, Тушемеля, Ефимовский (Школа-интернат, ул. Сенная и Нижегородская, пер. Сенной и Брянский, Амбулатория, скорая помощь, ветлечебница).

Выборгский район – с 10:00 до 17:00.

Кирилловское (ул. Магистральная, Сосновая, Новая, Чайковского, Озерная, Советская, Пионерская), частично Камышевка.

Всеволожский район – с 09:30 до 17:30.

Бугры, Островки, Борисова Грива, Новая Дубровка.

Гатчинский район – с 09:00 до 18:00.

Межно, Рыбицы, Тяглино (ул. Центральная), Вайялово, Лайдузи, Скворицы, Мута-Кюля, Петрово, Сиверский (Комсомольский пр-т), Большое Рейзино (ул. Новоселов и Светлая).

Ломоносовский район – с 09:30 до 18:00.

Птицефабрика Ломоносовская, Ретселя, Виллози, Разбегаево, Кипень, Большие Горки, Яльгелево, СНТ Колос, Ропша, Михайловская, Нижняя Кипень, АО «Красная Звезда», Малые Горки, Новоселье, Райкузи, Шундорово, Новый Бор, Клясино.

Приозерский район – с 10:00 до 17:00.

Судаково, частично Починок и Гречухино.

Тихвинский район – с 09:00 до 17:00.

Шугозеро (ул. Нагорная, Советская, 1-16, Тихвинский переулок), Ушаково.

Тосненский район – с 10:30 до 17:00.