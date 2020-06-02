Пожилой петербуржец пропал у маяка Стирсудден возле поселка Озерки

В полицию Выборгского района сообщили о пропаже 66-летнего петербуржца у поселка Озерки. 31 мая мужчина с двумя товарищами приехал к маяку Стирсудден, а 1 июня около 14:00 отошел от берега на ПВХ-лодке.

Предварительная версия случившегося – его отнесло от берега сильным ветром. Пропавший – седой, высокий мужчина в сапогах и темной куртке. Его разыскивают полиция, сотрудники ГИМС, поисково-спасательный отряд «Берег» и волонтеры.