В Бегуницах подросток вынес из квартиры соседки 100 тысяч рублей и портативную колонку

Полиции удалось задержать подозреваемого в краже подростка, им оказался ученик восьмого класса школы-интерната деревни Худанки.

25 мая в полицию Волосовского района обратилась 33-летняя жительница поселка Бегуницы. Она заявила, что днем кто-то проник в ее квартиру через входную дверь и похитил деньги, сообщает пресс-службы ГУ МВД.

Следствие установило, что подозреваемый проходил мимо квартиры и заметил ключ, лежащий в ботинках у входной двери, и решил заглянуть в квартиру. Он прихватил с собой 98 700 рублей и портативную музыкальную колонку.

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