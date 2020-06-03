Труп пенсионера-грибника в петле найден в лесу под Оредежем

Труп 70-летнего пенсионера с петлей на шее 2 июня обнаружен у ж/д путей в Лужском районе Ленобласти. Погибшим оказался 70-летний житель поселка Оредеж. В полицию с просьбой разыскать мужчину еще 1 июня обратилась его 80-летняя тетя из Петербурга.

Родственница не смогла дозвониться до племянника, приехала к нему домой, открыла дверь своим ключом и нашла записку. В ней говорилось, что хозяин дома ушел в лес собирать грибы.